Santocielo, quali sono le battute e le scene che hanno fatto infuriare la Chiesa?

Ficarra e Picone non hanno mai avuto la pretesa di essere comici scomodi, eppure qualcuno sembrerebbe aver comunque deciso di bollarli come tali: il nuovo film del suo siciliano, Santocielo, ha infatti scatenato un bel po' di polemiche a causa di alcune sequenze ritenute offensive per la religione cattolica.

Ad alzare la voce sono stati alcuni esponenti della Chiesa siciliana, arrivati addirittura a definire Santocielo un film blasfemo: ma cos'ha scatenato le ire di parroci e vescovi subito pronti, in queste ore, a puntare il dito contro due comici che finora mai avevano sollevato, volontariamente o meno, un simile polverone?

Stando a quanto leggiamo nelle esternazioni dei diretti interessati (che in alcuni casi, come quello di don Mario Sorce, non hanno ancora visto il film per intero) a dare scandalo dovrebbe esser stato proprio l'evento attorno al quale ruota l'intera trama, vale a dire l'arrivo sulla Terra di un secondo Messia messo al mondo però, per un errore commesso ai piani alti, da un uomo e non da una donna.

Una situazione giudicata intollerabile da un po' di uomini di Chiesa, che hanno ritenuto fosse il caso di far sentire la propria voce ribadendo la necessità di trattare con più rispetto valori e tradizioni fondanti della religione cattolica. E voi, avete già visto il film di Ficarra e Picone? L'avete trovato in qualche modo offensivo? Fatecelo sapere nei commenti!