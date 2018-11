Santiago, Italia: primo trailer ufficiale del documentario firmato da Nanni Moretti

Il film era stato annunciato settimane fa, quando il Torino Film Festival lo aveva scelto come titolo di chiusura dell'edizione 2018, ma oggi grazie ad Academy Two possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Santiago, Italia, documentario firmato dal grande Nanni Moretti (Habemus Papam, Mia Madre).

Il film segue Moretti intervistare alcuni dei furono richiedenti asilo cileni dopo la presa di potere di Pinochet. Dal 1973 in poi, infatti, l'Ambasciata Italiano a Santiago ha ospitato centinaia e centinaia di richiedenti asilo, questo dopo il colpo di stato del generale Pinochet.



Intervistando i protagonisti di quella vicenda, Nanni Moretti ripercorre la storia di quel drammatico periodo, durante il quale molti diplomatici italiani hanno reso possibile la salvezza di tantissime vite umane. C'è un momento, proprio alla fine del trailer, dove uno degli intervistati pare lamentarsi per le domande poste da Moretti tramite il suo traduttore: "Mi avevate detto che l'intervista sarebbe stata imparziale", dice l'uomo.



Moretti risponde, due volte e sorridendo: "Io non sono imparziale". Santiago, Italia è atteso nelle sale italiane il prossimo 6 dicembre 2018, mentre chiuderà come già sottolineato il Torino Film Festival il 1° dicembre.



Vi ricordiamo che, nel frattempo, Nanni Moretti ha cominciato le fasi di casting per il suo nuovo film, ancora senza titolo e con la trama tenuta sotto stretto riserbo, anche se sappiamo che sarà prodotto da Domenico Procacci e la sua Fandango.