I Molti Santi del New Jersey, Michael Gandolfini:'Ho potuto dire addio a mio padre'

I Molti Santi del New Jersey è molto atteso non solo perché si tratta del film prequel della celebre serie I Soprano, ma anche perché il ruolo del giovane Tony Soprano è interpretato da Michael Gandolfini, figlio del compianto James Gandolfini. Intervistato da Empire, Gandolfini jr. ha raccontato cosa ha rappresentato per lui lavorare al film.

"Accettare il ruolo di Tony Soprano è stata la scelta più difficile che abbia mai dovuto prendere. Non volevo fare pressioni su me stesso per uscire da questa sensazione, come se fossi cresciuto in termini di sentimenti verso mio padre. Volevo solo essere il miglior attore che potessi essere, interpretando Tony nel modo in cui voleva David [Chase], scena per scena. Non ho pensato al mio dolore perché beh... mi sarei trovato in un gran casino!". Se ve lo siete perso, ecco il trailer di I Molti Santi del New Jersey.



In I Molti Santi del New Jersey, Michael Gandolfini recita nei panni di un giovane Tony Soprano, un adolescente idealista la cui visione del mondo è modellata dal suo rapporto con suo zio mafioso Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola).

"Il personaggio di mio padre aveva tutta questa bella sensibilità sotto l'aggressività. Questa versione di lui è il contrario. La sua curiosità e sensibilità viene prima di tutto. Non è un gangster armato di pistola, è un ragazzo che viene ridotto all'osso e coinvolto".

Il regista Alan Taylor ha ricordato un aneddoto molto commovente:"Una sera abbiamo cenato tutti insieme. Ad un certo punto Michael si è alzato e ha detto 'Voglio ringraziare tutti per averlo fatto, perché è stata un'occasione per salutare mio padre... e di nuovo, arrivederci'. Eravamo tutti commossi".



Inoltre pare che HBO Max stia già pensando ad un sequel del prequel de I Soprano.