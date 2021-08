I Molti Santi del New Jersey, HBO Max sta già pensando ad un sequel del film de I Soprano?

In attesa di conoscere la data esatta dell'arrivo de I Molti Santi del New Jersey nelle sale italiane, previsto attualmente per un generico autunno 2021, sembra che Warner Bros. e HBO Max stiano già sondando il terreno per un sequel.

In un recente intervista al regista Alan Taylor, infatti, l'Hollywood Reporter ha descritto la pellicola come una sorta di episodio pilota, speculando sul fatto che la storia del giovane Tony Soprano potrebbe essere ampliata con un sequel che si presenterebbe sotto forma di serie prequel de I Soprano.

"Per quanto il film sia importante per l'eredità dei Soprano, potrebbe non essere l'ultimo" scrive nello specifico THR. "La storia gioca un po' come un sontuoso episodio pilota per una serie che non esiste ancora, ed è facile immaginare HBO Max stia preparando un camion della spazzatura pieno di soldi per una serie prequel dei Soprano."

Ambientato molti anni prima dell'acclamata serie HBO, I Molti Santi del New Jersey racconterà la crescita del giovane Anthony Soprano in una Newark in cui le gang rivali iniziano a insorgere e sfidare la famiglia criminale DiMeo. Ad interpretare il personaggio troviamo Michael Gandolfini, figlio del compianto James.

L'anno scorso, lo ricordiamo, durante la pandemia I Soprano si è affermata come una delle serie più viste di HBO Max anche a distanza di 13 anni dalla sua conclusione.