I Molti Santi del New Jersey: star dei Soprano era nel film, ma la scena è stata tagliata

Il film I Molti Santi del New Jersey contiene nel suo cast di personaggi molte versioni giovani di quelli che abbiamo imparato a conoscere nella serie I Soprano, essendo la pellicola un prequel della serie HBO. Recentemente, il regista Alan Taylor ha confermato a NME che anche Edie Falco aveva ripreso il suo ruolo per un cameo nella pellicola.

Tuttavia, come ha dichiarato Taylor a NME, la scena con Edie Falco è stata poi tagliata al montaggio finale e non comparirà nel film che vedremo in sala il prossimo mese. "Quando realizzi un film non sai mai esattamente della forma finale che prenderà e noi, credeteci oppure no, abbiamo girato alcune piccole cose che includevano i membri del cast originale. Avevamo Edie, che è tornata nei panni di Carmela e abbiamo girato qualcosa con lei ma non finirà nel film finale, ma è stata una grande scusa per rivederla nuovamente".

Taylor ha quindi continuato: "Lei ha un incredibile talento ed è un'altra di quelle persone che - e sembra un aspetto sempre più frequente nelle donne - che è sia un'attrice perfetta che una delle persone più sane che abbia mai conosciuto in vita mia. Penso che un'altra sia Frances McDormand e Edie ha la stessa qualità nell'essere così solida, ma anche brava e sana come persona. E' stato bello rivederla".

Falco ha interpretato Carmela Soprano per tutte e sei le stagioni de I Soprano su HBO, vincendo due Golden Globe, tre Emmy Award e cinque Screen Actors Guild Award. Alan Taylor non solo ha diretto Edie Falco ne I Soprano ma anche in due episodi della serie Nurse Jackie su Showtime Networks.

"C'era un pio' di confusione su quale dovesse essere l'inizio migliore per il film - ha continuato Taylor - come far partire il film. Così abbiamo provato alcune cose e questa [la scena con Edie Falco, ndr.] era una di quelle. Quando vedrete il film scoprirete che inizia diversamente adesso ma non è sempre stata quella l'idea".

In attesa di conoscere la data di uscita de I Molti Santi del New Jersey nelle sale italiane, Michael Gandolfini ha parlato della sua esperienza nei panni del leggendario personaggio interpretato dal padre James. Intanto HBO starebbe già pensando a un sequel di I Molti Santi del New Jersey.