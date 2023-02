Sanremo affonda il box office, ma non James Cameron: Titanic debutta al primo posto!

In un box office irrimediabilmente frenato dal Festival di Sanremo, con la maggior parte del pubblico che in queste sere rimane in casa per seguire lo show musicale, c'è una sola certezza nella classifica degli incassi delle sale cinematografiche: il ritorno di Titanic di James Cameron.

Il capolavoro senza tempo con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, tornato in sala in una versione restaurata in 4K 3D in occasione del suo 25esimo anniversario, ha infatti sbaragliato la concorrenza delle nuove uscite, debuttando immediatamente al primo posto della classifica del box office nostrano. Il film è partito con un incasso di 121mila euro e una media di 474, lasciando parecchio distacco dal nuovo arrivato Magic Mike – The Last Dance, piazzatosi al secondo posto con appena 38,7 mila euro e una media di 130. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Gli spiriti dell’isola, sceso a 38,1 mila euro e un totale di 936,7mila euro.

Curiosamente l'altro kolossal di James Cameron, Avatar: La via dell'acqua, è ancora in classifica, al sesto posto: con gli incassi di ieri giovedì 9 febbraio, il sequel di Avatar ha portato a casa altri 13,7mila euro, arrivando ad un totale di oltre 44 milioni: Tolo Tolo di Checco Zalone a questo punto dovrebbe riuscire a salvaguardare il proprio primato di 46 milioni, che attualmente valgono la quinta posizione nella classifica all-time del box office nostrano, il cui primo posto dal 2009 è occupato da Avatar di James Cameron, a 68 milioni. In questa graduatoria, tra l'altro, Titanic è in quarta posizione, con 50 milioni, destinati ad aumentare: l'obiettivo è il terzo posto di Sole a catinelle, fermo a quota 51 milioni.

Insomma, nei prossimi giorni box office parlerà ancora la lingua di James Cameron: per altri contenuti, scoprite queste 10 curiosità che forse non conoscete su Titanic.