Sanremo 2024, John Travolta sarà il nuovo super ospite insieme a Russell Crowe

Nuovi nomi tra i superospiti del Festival di Sanremo: dopo Russell Crowe, un'altra star hollywoodiana farà il suo arrivo all'Ariston. John Travolta, comparso recentemente in American Crime Story: Il caso O.J. Simpson (qui la nostra recensione di The People v O.J. Simpson) , sarà presente durante la seconda serata della kermesse di Amadeus.

Tra gli altri ospiti ci saranno Marco Mengoni, che sarà anche il co-conduttore della serata, Giovanni Allevi, Eros Ramazzotti e Giorgia, che festeggia i 30 anni di "E poi", il suo singolo sanremese. Durante la terza serata Russell Crowe sarà il secondo ospite internazionale: ma non presenzierà nelle vesti più conosciute di attore e di divo hollywoodiane, bensì in quelle di frontman del suo gruppo, i 30 Odd Foot of Grunts. Il palco dell'Ariston non è nuovo per il protagonista de Il gladiatore: si era già esibito al Festival ben 23 anni fa, nel 2001. Anche per Travolta si tratta di un ritorno: la star di Pulp Fiction era già stata a Sanremo nel 2006, durante l'edizione condotta da Giorgio Panariello, e nel 2019 al Sanremo Young condotto da Antonella Clerici.

Un altro curioso legame del divo de La febbre del sabato sera con il Festival, seppur più indiretto, passa dal conduttore: Amadeus, insieme a Lorella Cuccarini, ha portato in scena il musical di Grease, cult del 1978 con protagonista un giovane Travolta accanto a Olivia Newton-John. "Nella seconda serata del Festival di Sanremo, tra gli ospiti ci sarà un attore che ha fatto ballare intere generazioni. Avete capito di chi si tratta? Esatto. John Travolta al festival di Sanremo" ha dichiarato il conduttore durante la diretta al Tg1.