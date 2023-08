Tutti lo sanno, il film ha battuto un record molto particolare di Cannes!

Tutti lo sanno ha segnato un importantissimo traguardo per la carriera del regista iraniano Asghar Farhadi. La pellicola è stata una delle pochissime del cineasta girata non in lingua iraniana e che, soprattutto, è riuscita a conquistare un grande primato al Festival di Cannes.

Tutti lo sanno esplora una storia che attraversa fede e famiglia, svelando misteri a lungo nascosti. La pellicola con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz ha portato ad una nuova collaborazione della coppia dopo Loving Pablo del 2017. L'attrice durante le riprese durante le riprese della pellicola su Escobar esiliò Bardem sul divano. Il film, girato totalmente in Spagna ha rotto un primato storico riguardo le pellicole che vengono presentate in anteprima come apertura della kermesse. Nella storia del Festival sono stati solo due i lungometraggi in lingua spagnola ad aver aperto il festival.

Il primo ad aver avuto questo onore è stato Pedro Almodovar con La Mala Educación, pellicola del 2004 con protagonista Gael Garcia Bernal. Il film, uno dei più controversi del regista spagnolo, ha detenuto questo record fino al 2018, anno dell'apertura di Tutti lo sanno. Fin a quel momento, le pellicole d'apertura del Festival di Cannes erano state prevalentemente in lingua francese ed inglese.

