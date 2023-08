Tutti lo sanno: 5 curiosità sul film con Penelope Cruz e Javier Bardem

Nel 2018 usciva Tutti lo sanno, film di Asghar Farhadi con protagonisti Penelope Cruz e Javier Bardem, che raccontava del ritorno di una donna nel suo paese natale spagnolo e dei segreti che pian piano iniziavano a spuntare fuori. Segreti che coinvolgono tutta la sua famiglia. Ecco allora a voi cinque curiosità sul film.

Partiamo con il fatto che, tristemente, Tutti lo sanno non è mai stato proiettato nel Paese natale del regista Asghar Farhadi. Il cineasta è infatti iraniano, e alla pellicola non è stato permesso il passaggio nelle sale in Iran.

È stato il secondo film in lingua spagnola nella storia del Festival di Cannes ad aprire la kermesse. Il primo era stato La mala educacion di Pedro Almodovar del 2004. Tra l'altro Tutti lo sanno è uno dei pochi film non in inglese o francese ad aver aperto Cannes.

È il quinto film in cui Penelope Cruz e Javier Bardem, sposati nella vita reale, recitano assieme. Gli altri sono stati Prosciutto, prosciutto (dove i due si sono conosciuti), Vicky Cristina Barcelona, The Counselor e Escobar - Il fascino del male. E proprio per Escobar Javier Bardem era stato esiliato sul divano da Penelope Cruz.

Nella scena di apertura con i ritagli di giornale c'è un'inquadratura molto chiara del toro nero spagnolo, che gioca un ruolo fondamentale proprio in Prosciutto, prosciutto di Bigas Luna, che tra l'altro è il film di esordio di Penelope Cruz.

Tutti lo sanno è stato girato a Torrelaguna, un piccolissimo Comune spagnolo di circa 3000 abitanti situato a nord di Madrid.

Voi le sapevate tutte queste curiosità? Avete mai visto Tutti lo sanno? Tra l'altro se volete un altro film con Penelope Cruz su Sky c'è L'immensità. Diteci tutto qua nei commenti!