Sangue e violenza nel trailer di The Hunt, horror Blumhouse scritto da Damon Lindelof

Dopo la pubblicazione del primo teaser di The Hunt, il nuovo horror Blumhouse scritto dall'acclamato sceneggiatore Damon Lindelof si mostra in tutta la sua spietata ferocia nel trailer ufficiale.

Come al solito potete gustarvi il filmato all'interno dell'articolo.

La storia racconta di dodici estranei che si svegliano in una radura, non sanno dove sono o come ci sono arrivati, ma soprattutto non sanno di essere stati scelti per uno scopo molto preciso… La Caccia. All’ombra di una teoria di complotto del dark web, un gruppo di oligarchi globalisti si riunisce per la prima volta in un remoto maniero per cacciare umani per sport. Ma il loro piano è destinato a deragliare perché una delle prede, Crystal, conosce il gioco dei cacciatori meglio di loro stessi.

Dopo aver ribaltato le carte in tavola, inizia a eliminarli uno dopo l’altro, mentre si fa strada verso la donna misteriosa al centro di tutto.

Lindelof, creatore di Lost, The Leftovers e dell'imminente Watchmen ha scritto la sceneggiatura insieme a Nick Cuse. Il film è diretto da Craig Zobel, regista di Compliance, Sopravvissuti e di molti episodi di American Gods, The Leftovers e Westworld.

Betty Gilpin, protagonista di GLOW su Netflix, avrà il ruolo principale, con Hilary Swank nei panni della villain; ci saranno anche Ike Barinholtz, Emma Roberts, Justin Hartley, Glenn Howerton, Amy Madigan, Macon Blair e Steve Coulter.