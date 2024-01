Sandra Milo, dove vedere in streaming due dei suoi film più celebri

A poche ore dalla scomparsa di Sandra Milo, Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount - ha reso omaggio all'indimenticabile icona del cinema italiano.

Pluto TV Cinema Italiano trasmetterà due dei film più amati dell'attrice vincitrice del David di Donatello alla carriera, due film che saranno disponibili anche on demand nella sezione "Classici Italiani" di Pluto TV, permettendo agli spettatori di rivivere l’incredibile carriera di Sandra Milo attraverso i suoi film.

Ill primo appuntamento è con Lo Scapolo, con Alberto Sordi nei panni del ragioniere Anselmi e Sandra Milo in quelli della giovane hostess Gabriella, di cui Sordi si innamora, un classico della commedia italiana. Il secondo, sempre disponibile su Pluto TV, è La Visita, film del 1963 in cui Sandra Milo interpreta la trentaseienne Pina, impiegata presso il consorzio agrario di un paese del ferrarese in riva al Po, che un giorno conosce Adolfo, interpretato da François Périer, commesso quarantaquattrenne in una libreria di Roma.

I due film saranno trasmessi sul servizio streaming completamente gratuito di Paramount Pluto TV: è accessibile, gratuitamente, via browser e attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Inoltre, 13 canali di Pluto TV sono anche presenti su Samsung TV Plus.