Sandra Milo posa nuda a 87 anni: ecco la foto per la rivista Flewid!

Flewid ha scelto una testimonial d'eccezione per la cover del numero in uscita il 7 dicembre, Survivor Rhapsody. Si tratta di Sandra Milo, nuda per l'occasione all'età di 87 anni. La star è stata scelta dal progetto editoriale di Emi Marchionni, che indaga l'identità e la fluidità di genere, cercando modelli di bellezza che non siano canonici.

"Fin dall'inizio Sandra Milo, l'iconica attrice, è stata la scelta condivisa all'unanimità con la redazione. Il suo viso ed il suo corpo hanno dato il via ad un cinema onirico, antesignano di pellicole che oggi con molta facilità vengono definite cult per poi sparire nei meandri dello streaming. Pietrangeli, Fellini, Renoir, Steno, Rossellini, Zampa e Risi, hanno da subito compreso la fluidità con la quale la sua innegabile carica erotica potesse essere regolata, utilizzando le molteplici temperature a disposizione, in virtù di una perizia ed arguzia magistrali" ha dichiarato la direttrice di Flewid, Emi Marchionni.



Sandra Milo, musa di Fellini in film come 8 1/2 e Giulietta degli spiriti, ha posato per la fotografa Chiara Meierhofer Muscarà.

"Ecco dunque che Sandra è 'Uno, nessuno e centomila', destreggiandosi tra l'innocenza ed il peccato, viaggiando con immensa e delicata naturalezza decenni avanti ad ognuno di noi. Ed ora che la contemporaneità è affossata da proposte risibili e alquanto scomposte, l'unica a rimanere di moda è lei. Per Flewid in rappresentanza dell'age diversity nell'industria del fashion e beauty tradizionalmente orientata ai giovani" ha concluso Marchionni.



