Sandra Milo è morta, la celebre musa di Fellini aveva 90 anni

Si è spenta nella sua casa romana l'attrice Sandra Milo, nota sul grande schermo per essere stata la musa di Federico Fellini in diverse pellicole tra cui la più celebre, 8 ½, venne premiata con l'Oscar al miglior film in lingua straniera. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia nella mattinata di lunedì 29 gennaio.

Nata a Tunisi con il nome di Salvatrice Elena Greco, Sandra Milo o Sandrocchia, come l'aveva ribattezzata Fellini, crebbe in un borgo vicino a Pisa, ed esordì al cinema nel film di Antonio Pietrangeli del 1955, Lo scapolo, al fianco di Alberto Sordi. In breve tempo, Sandra Milo si distinse come una sex symbol del cinema italiano e la sua popolarità aumentò negli anni '60.



Recitò in Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini insieme a Vittorio De Sica, e poi in Adua e le compagne di Pietrangeli; in entrambi i film ricoprì il ruolo della prostituta. Partecipò ad Asfalto che scotta con Jean-Paul Belmondo e si distinse per una filmografia ricca di titoli d'autore, recitando al fianco di alcuni nomi leggendari del grande schermo e del palcoscenico come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman ed Eduardo De Filippo.



Dopo un periodo di stroncature da parte della critica, tornò sulla cresta dell'onda il Il giorno più corto di Sergio Corbucci e in seguito soprattutto all'incontro con Federico Fellini, per il quale recitò in 8½ nel ruolo di Carla e in Giulietta degli spiriti, in entrambi i film nella parte della femme fatale, e grazie ai quali vinse per due volte il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista. La carriera cinematografica proseguì attivamente fino al 1968 in film come Frenesia dell'estate di Luigi Zampa, L'ombrellone di Dino Risi e Ho una moglie pazza, pazza, pazza di Jean Boyer. Nel 2021, Sandra Milo vinse il David di Donatello alla carriera, ringraziando i registi per i quali lavorò.



Le vicissitudini personali la allontanarono dal grande schermo, tornandoci verso la fine degli anni '70. Nel frattempo costruì una proficua carriera televisiva come conduttrice e personaggio tv, proseguita fino a poco tempo fa.Nel 2020, per la rivista Flewid, Sandra Milo posò nuda a 87 anni. A dicembre è stata protagonista della serie comedy Gigolò per caso, al fianco di Christian De Sica e Pietro Sermonti.