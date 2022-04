Sandra Bullock scherza sull'amicizia con Keanu Reeves: 'pulisco casa sua ogni giovedì'

L'amicizia tra Sandra Bullock e Keanu Reeves, nata sul set di Speed nel 1994, dura alla grande ancora oggi. Anche anni dopo la prima della pellicola, i due continuano a far parte della vita dell'altro.

Sandra Bullock, che abbiamo da poco visto protagonista nel suo ultimo film con Channing Tatum, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Lost City, ha raccontato di come una scommessa fatta sul set si sia trasformata in un impegno decennale con il suo ex co-protagonista di Speed.

"Pulisco la sua casa ogni giovedì. È una specie di cosa che avevamo. Ho perso una scommessa quando abbiamo fatto "Speed" e ho detto: "Beh, se non è vero, ti pulisco casa". Penso di aver fatto un buon lavoro. Voglio dire, sto fuori da certe stanze, ma la rispetto. Oltre a pulire casa il giovedì, lo vedo forse una o due volte l'anno".

Mentre Speed ha portato alla fama le due star, che si sono poi riunite sullo schermo solo una volta per il dramma romantico The Lake House, il feeling tra Bullock e Reeves non è mai mancato. La vincitrice dell'Oscar è stata la prima ad ammettere di provare dei sentimenti per l'attore durante un'intervista a Ellen nel 2018, mentre il protagonista di Matrix: Resurrections ha rivelato un anno dopo di non essersene mai reso conto, ricambiano poi il tutto. I due hanno quindi preferito una splendida e duratura amicizia ad una possibile relazione di coppia.

Intanto, Keanu Reeves ha rivelato di essere pronto per Speed 3.