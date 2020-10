Sandra Bullock e Ryan Reynolds, all'orizzonte una nuova commedia romantica insieme

Secondo quanto riporta Deadline, Sandra Bullock e Ryan Reynolds potrebbero tornare a recitare insieme in una nuova commedia romantica d'azione, dal titolo Lost City of D, diretta da Adam e Aaron Nee. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma le voci sul possibile ingaggio delle due star sono piuttosto insistenti nelle ultime ore.

Deadline non ha pubblicato dettagli sulla trama del film ma giudicando dal titolo sembra che sia coinvolta una città perduta di nome D, con Reynolds impegnato in un ruolo avventuriero alla Indiana Jones e Bullock nelle vesti del suo esigente boss.

Per trovare la città perduta D dovranno sposarsi, convincere gli immigrati che il loro matrimonio è reale e successivamente incontrare la stravagante famiglia di archeologi del personaggio di Ryan Reynolds.



Sandra Bullock e Ryan Reynolds hanno recitato insieme in Ricatto d'amore, uscito nelle sale nel 2009. Diretta da Anne Fletcher, la commedia vedeva per protagonista Sandra Bullock nel ruolo di Margaret Tate, una cinica editrice canadese che lavora a New York insieme al suo assistente, Andrew Paxton, interpretato da Ryan Reynolds.

Per evitare di essere rimpatriata, Margaret è intenzionata a sposare Andrew, nonostante tra i due non ci sia affatto del tenero. Inizialmente, perlomeno.



Su Everyeye trovate la recensione di Ricatto d'amore. A maggio, nel pieno della pandemia, Sandra Bullock ha ringraziato un'infermiera per l'impegno dei lavoratori sanitari durante l'emergenza Coronavirus.