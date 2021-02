Sandra Bullock raggiunge Brad Pitt nell'action Bullet Train: il cast è impressionante!

Sandra Bullock e Brad Pitt sono due delle più grandi star del cinema hollywoodiano, ma nel corso della loro carriera non hanno mai lavorato insieme: per fortuna a rimediare ci penserà Bullet Train, il nuovo film del regista David Leitch.

Secondo un nuovo rapporto, infatti, la coppia unirà presto le forze per il prossimo film d'azione del regista di Deadpool 2, adattamento del romanzo di Kotaro Isaka Maria Beetle: il film seguirà cinque assassini che si trovano su un treno giapponese ad alta velocità, i cui vagoni ne vedranno delle belle.

Il film sarà diretto da Leitch, già co-regista di John Wick e di di Atomica Bionda, che produrrà la pellicola attraverso il suo banner di produzione 87North insieme alla partner Kelly McCormick. Ciò che stupisce ad un primo impatto però è il cast di Bullet Train, a dir poco sconfinato: pensate che, oltre a Brad Pitt e Sandra Bullock, ci saranno anche Joey King (The Act, The Kissing Booth), Aaron Taylor Johnson (Avengers: Age of Ultron, Tenet), Brian Tyree Henry (Marvel's Eternals, Atlanta), Zazie Beetz (Deadpool 2, Joker), Michael Shannon (Knives Out, Man of Steel), Logan Lerman (Hunters, Percy Jackson & the Olympians), Masi Oka (Heroes, Hawaii Five-0) e Andrew Koji (Warrior, Snake Eyes).

Secondo quanto riferito, la produzione del film è iniziata nell'ottobre dello scorso anno. E, dalle poche informazioni note, se ne vedranno di ogni.