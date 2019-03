Sandra Bullock era una delle prime scelte per interpretare Neo in Matrix

Matrix ha da poco festeggiato i 20 anni dalla sua uscita nelle sale. Il leggendario action sci-fi delle sorelle Wachowski è diventato subito una pietra miliare del genere e ha influenzato fortemente il cinema post-2000 grazie al suo stile visivo rivoluzionario. Ma il film avrebbe avuto successo anche senza la presenza di Keanu Reeves?

Durante una recente intervista con The Wrap, il produttore del film Lorenzo di Bonaventura ha rivelato degli interessanti dettagli sul cast del protagonista, che a quanto pare sarebbe potuto essere anche una donna.

Prima dell'ingaggio di Reeves, ha raccontato Di Bonaventura, lo studio aveva fortemente insistito su un attore di primo piano, specialmente perché le Wachowski avevano fino ad allora diretto solamente un film e perciò il successo del primo Matrix era tutt'altro che assicurato.

Ebbene, la lista iniziale di interpreti di Neo conteneva attori di spicco come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Will Smith, che non molto tempo fa ha confermato di aver rifiutato il ruolo perché non convinto dalla particolare visione dei registi. Il nome che ha fatto più scalpore è però quello di Sandra Bullock, attrice per cui i produttori erano pronti a cambiare radicalmente lo script del film.

"Abbiamo cercato talmente tante persone che non mi ricordo," ha detto Di Bonaventura. "Abbiamo provato ad ingaggiare Sandy Bullock, pronti a cambiare Neo in una donna. Io e Joe Silver abbiamo lavorato con Sandy per Demolition Man ed è tutt'ora una mia grande amica. E' stato molto semplice, Gli abbiamo mandato lo script per vedere se fosse interessata. Se avesse accettato avremmo cambiato il personaggio."

I vari impegni della Bullock l'hanno però portata a rifiutare anche il ruolo di Trinity, personaggio poi interpretato splendidamente da Carrie-Anne Moss. Se allora i produttori sono rimasti delusi dal mancato accordo con l'attrice, sicuramente col senno di poi possiamo dire che la scelta di Keanu Reeves si è rivelata più che azzeccata per il ruolo. Se avete in programma una maratona di Matrix per festeggiare i suoi 20 anni, vi ricordiamo che potete trovare le edizioni home video dei film anche in formato 4K Ultra HD.