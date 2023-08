Sandra Bullock, lutto per l'attrice: è morto il compagno Bryan Randall

Bryan Randall, partner di lunga data dell'attrice Sandra Bullock, è morto all'età di 57 anni a causa della SLA: l'annuncio è stato diramato dalla famiglia del fotografo.

In una dichiarazione alla rivista People, la famiglia di Randall ha detto che il fotografo è morto sabato "dopo una battaglia di tre anni contro la SLA". La dichiarazione aggiungeva: “Bryan ha scelto fin dal principio di mantenere privato il suo viaggio con la SLA e quelli che si sono presi cura di lui hanno fatto del proprio meglio per onorare la sua volontà. Siamo immensamente grati nei confronti degli instancabili medici che hanno navigato con noi nell'oceano di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando il tempo con le proprie famiglie per stare con la nostra”. La SLA è una malattia neurodegenerativa che porta alla perdita del controllo volontario sui muscoli e per la quale non esiste una cura.

Sandra Bullock e Bryan Randall si sono incontrati per la prima volta nel 2015, quando lui venne ingaggiato come fotografo per il compleanno del figlio della star. Nel 2021, l'attrice lo ha definito come "l'amore della mia vita".

La notizia della morte del compagno di Sandra Bullock arriva sulla scia della scomparsa di William Friedkin, leggendario cineasta della New Hollywood.