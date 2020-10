Sandra Bullock: 'Ho dovuto abbandonare la produzione di un film per molestie'

Questa sera va in onda su La5 Due settimane per innamorarsi, film del 2002 diretto da Marc Lawrenc con protagonisti Hugh Grant e Sandra Bullock. Proprio l'attrice premio Oscar ha rivelato nel corso di un'intervista al Sunday Times di essere stato oggetto di attenzioni non desiderate agli inizi della sua carriera.

"Quando ero giovane ho vissuto un'esperienza veramente difficile mentre ero sul set di un film. É stata una persona che lavorava in una posizione rilievo a causarla. All'inizio ho provato ad ignorare le sue attenzioni e a trattare la cosa con un po' di umorismo, ma la mia strategia alla fine non è servita a molto. Ho chiesto quindi di essere licenziata e me ne sono andata".

Sandra Bullock nel corso dell'intervista non ha rivelato quale fosse il film in questione né tantomeno chi fosse la persona ad averla molestata ma, ha aggiunto di aver capito solo tempo dopo quanto sarebbe stato importante denunciare.

"Il caso Weinstein è emblematico. Ne avevo sentito parlare e avevo paura di lui. Tutti sapevano cosa accedeva nel suo giro. Fortunatamente non ne ho mai fatto parte. Ho imparato molto presto a impedire di ritrovarmi in quelle situazioni. Spesso a discapito della mia carriera. Spesso si diceva che alcune attrici avevano ricevuto dei ruoli dopo essere andate a letto con Weinstein. Solo dopo tutti abbiamo capito che quelle donne erano state brutalmente aggredite".

Intanto la Bullock è alle prese con Unforgiven, un nuovo film Netflix scritto da Christopher McQuarrie basato sull'omonima serie drammatica britannica del 2009. Se volete sapere di più su questa straordinaria attrice, date un'occhiata ad alcune curiosità che abbiamo scovato per voi sul conto di Sandra Bullock.