Sandra Bullock e il divorzio dal marito razzista e antisemita: 'Roba da ignorante'

All'epoca della vittoria di Sandra Bullock dell'Oscar come miglior attrice protagonista per The Blind Side, l'evento fu oscurato da alcune accuse di tradimento che coinvolsero il suo marito dell'epoca, Jesse James. Ad anni di distanza sono venute alla luce, storie ancor più inquietanti.

Dopo il lutto che ha colpito Sandra Bullock con la morte del suo storico compagno, si è ritornato a parlare dell'ultimo divorzio dell'attrice. All'epoca si parlò di moltissimi tradimenti da parte di Jesse James. Molti pensarono che il divorzio lampo che coinvolse i due fosse conseguenza di queste accuse e degli atti di infedeltà perpetrati da parte del marito. Oltre all'infedeltà, James fu accusato di essere vicino a delle ideologie estremiste, avvicinabili addirittura al nazismo.

All'epoca del divorzio iniziarono a venir fuori delle immagini particolarmente problematiche che coinvolgevano James. In una foto del 2004 venne visto con indosso un cappello nazista, imitando addirittura il saluto del regime. Fu accusato, infatti, di promuovere messaggi razzisti ed antisemiti. Molti accusarono l'uomo di cattivo gusto, mentre altri lo difesero dicendo che l'uso della svastica faceva parte dell'iconografia dei motociclisti senza un effettivo messaggio razzista. La Bullock si pronunciò riguardo le immagini in maniera molto netta: “La foto mi ha scioccato e reso triste. Era stupido E ignorante. Il razzismo, l'antisemitismo, il sessismo, l'omofobia, qualsiasi cosa nazista non hanno posto nella mia vita. E l'uomo che ho sposato la pensava allo stesso modo."

Per scoprire qualcosa di più sull'attrice, vi sveliamo le curiosità che non sapete su Sandra Bullock. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!