Sandra Bullock: 5 curiosità sulla star di Corpi da Reato

Questa sera Sandra Bullock torna in tv con Corpi da Reato, la commedia del 2013 diretta da Paul Feig in cui condivide la scena con Melissa McCarthy. Scopriamo dunque 5 curiosità su questa strepitosa attrice che ha vinto l'Oscar nel 2010 con The Blind Side.

Nel corso della sua carriera Sandra Bullock ha deliberatamente scelto di non girare scene di sesso particolarmente spinte . L'attrice pur essendo una delle donne più avvenenti del panorama cinematografico attuale è estremamente contraria alla mercificazione del corpo femminile. Sembra che addirittura, ci sia una clausola nei suoi contratti che le impedisca di girare scene di sesso.

. L'attrice pur essendo una delle donne più avvenenti del panorama cinematografico attuale è estremamente contraria alla mercificazione del corpo femminile. Sembra che addirittura, ci sia una clausola nei suoi contratti che le impedisca di girare scene di sesso. La star di Corpi da Reato è sopravvissuta ad un incidente aereo . Nel dicembre dei primi anni 2000 era su un velivolo diretto nel Wyoming quando a causa delle condizioni metereologiche avverse, il jet è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza. L'aereo è finito in un prato e ha riportato seri danni. Per fortuna i passeggeri ne sono usciti indenni.

. Nel dicembre dei primi anni 2000 era su un velivolo diretto nel Wyoming quando a causa delle condizioni metereologiche avverse, il jet è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza. L'aereo è finito in un prato e ha riportato seri danni. Per fortuna i passeggeri ne sono usciti indenni. Lo stesso anno in cui ha vinto l'Oscar, Sandra Bullock si è aggiudicata anche il Razzie Award per il film A proposito di Steve.

per il film A proposito di Steve. E' la figlia di una cantante lirica tedesca, Helga D. Meyer .

. Proprio durante le riprese di Corpi da Reato, un autista ha perso il controllo di un autobus di linea che si è schiantato proprio contro la roulotte di Sandra Bullock.

E voi conoscevate queste curiosità sull'attrice? Fatecelo sapere nei commenti.