Sandman Slim, Studio 8 vuole Chad Stahelski alla regia dell'adattamento cinematografico

Come riporta quest'oggi il puntualissimo, il talentuoso John Wick: Capitolo 2 ) sarebbe in pole position per la regia di, adattamento dell'omonimo romanzo fantasy diprodotto dalla, che ne aveva acquistato i diritti cinematografici nel 2016.

La storia del libro è incentrata su James "Sandman Slim" Stark, un vigilante soprannaturale chiacchierone e dall'animo hard-boiled che riesce a sfuggire dall'Inferno per vendicare l'omicidio della sua ragazza e dare la caccia al gruppo di maghi responsabili della sua detenzione nella "downtown" dell'aldilà.



Alla sceneggiatura troveremo Kerry Williamson, già dietro al film Netflix What Happened to Monday, mentre una bozza precedente era già sta scritta da Kel Symons, ovviamente il tutto adattato dal romanzo originale. La serie di romanzi di Kendrey è stata elencata nella classifica dei "Miglior romanzi fantasy paranormali dell'ultimo decennio" dall'illustre Barnes & Nobles. Il decimo libro della saga di Sandman Slim è atteso sugli scaffali americani quest'anno.



Intanto Stahelski è attualmente al lavoro sul terzo e attesissimo capitolo di John Wick con Keanu Reeves e anche coinvolto nei lavori di sviluppo della serie spin-off The Continental, della quale dovrebbe dirigere anche il pilot per il canale Starz. Un periodo florido di impegni per uno dei registi action migliori sulla piazza.