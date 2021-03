Sandkings, Gore Verbinski dirigerà l'adattamento Netflix dell'opera di George R.R. Martin

Il regista di Rango e Pirati dei Caraibi Gore Verbinski sarà al timone del prossimo adattamento targato Netflix, basato su una delle opere di George R.R. Martin, Sandkings.

Ai microfoni di Collider, Gore Verbinski ha infatti rivelato di stare lavorando assieme a Dennis Kelly (Utopia, The Third Day) alla trasposizione cinematografica del romanzo breve dell'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, in Italia pubblicato come parte di una raccolta che prende il titolo proprio da esso, I Re di Sabbia.

"Una delle sceneggiature a cui sto lavorando è basata su un racconto breve brillante e contorto di George R.R. Martin intitolato Sandkings. Al mio fianco ho un grande sceneggiatore, Dannis Kelly, che ha scritto l'Utopia originale, la serie tv inglese che è davvero brillante. E sarà lui ad occuparsi di adattarlo, sono molto entusiasta di questa cosa" ha affermato Verbinski.

Sul film non abbiamo ancora molti dettagli, ma John Baldecchi (The Mexican, Auguri per la tua Morte) sarà tra i suoi produttori.

Come recita la sinossi di Sandkings "Quando Simon Kress torna sul suo pianeta natale di Baldur dopo un viaggio di lavoro, scopre che uno i piranha terrestri all'interno del suo acquario si sono divorati tra loro, condannando la razza all'estinzione. In cerca di una nuova specie in grado di sostituire l'altra e portare avanti il suo crudele passatempo (collezionare animali esotici e pericolosi), Simon trova una nuova forma forma di vita in un negozio che non aveva mai visto prima in città. Si tratta di Re della Sabbia, delle forme di vita dall'aspetto simile a quello degli insetti, che posseggono un'intelligenza altamente evoluta, capace di distinguere tra i differenti colori delle loro colonie (bianco, nero, rosso e arancione), e farsi guerra tra loro. Ma Simon, più che stare attento alla regolarità dei loro pasti, dà il via a un giro di scommesse su quale delle colonie prevarrà sulle altre, noncurante delle conseguenze...".