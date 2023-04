Sanctuary, pubblicato il nuovo trailer del thriller erotico con Margaret Qualley

Uno dei film che ha fatto maggiormente parlare di se durante il Toronto Film Festival dello scorso anno è stato Sanctuary con protagonista Margaret Qualley e Christopher Abbott. A quasi un anno di distanza è arrivato il primo trailer del film e la data d'uscita ufficiale negli USA.

La pellicola uscirà nelle sale americane il 19 maggio ed esplorerà la storia di una prostituta dominatrice con il suo ricco cliente. L'uomo cercherà in tutti i modi di allontanarsi da lei ma la donna non sembra essere dello stesso avviso. Tra i due si creerà una dinamica malata che porterà a sviscerare i rapporti di forza e di potere tra uomini e donne in una maniera totalmente nuova ed innovativa. Il rapporto che si va a creare tra i due è molto più simile ad una terapia che ad un semplice legame prostituta-cliente.

Margaret Qualley sarà protagonista del primo film da solista di Ethan Coen dopo la fine della collaborazione durata anni con il fratello Joel. Sanctuary non è il primo film d'autore al quale l'attrice ha partecipato. Una delle prime pellicole in cui è comparsa è stata C'era una volta ad Hollywood di Quentin Tarantino che l'ha fatta conoscere al grande pubblico internazionale.

In Sanctuary la Qualley veste i panni di una dominatrice sessuale che, in un certo senso, stringe un particolare rapporto con il proprio cliente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!