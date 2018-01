San Valentino Stories: il trailer del film ideato da Alessandro Siani

Online è stato diffuso il trailer di, il prossimo lungometraggio ideato dae diretto da tre giovani registi napoletani:. Le riprese si sono svolte nel centro storico di Napoli e nel borgo Marechiaro. L'uscita è prevista per il 14 febbraio.

Diviso in tre episodi, San Valentino Stories racconta le vicende di un cattolico praticante, Pasquale, che un giorno s'innamora di Chiara, convinta buddista. Il tema dell'episodio 'Per amor di Dio', diretto da Antonio Guerriero, è il superamento delle diversità culturali e religiose in nome dell'amore.

Emanuele Palamara dirige l'episodio 'L'isola di cioccolato'; nell'isola di Nisida si trova l'istituto penale per minorenni, dove Antonio e Anastasia, entrambi detenuti, che frequentando un corso di pasticceria insieme finiscono per innamorarsi. La redenzione potrebbe passare attraverso delle torte di cioccolato.

Infine Gennaro Scarpato, che dirige l'episodio 'Carichi di meraviglia', dove due amici di lunga data, compiuti i quarant'anni, si accorgono che entrambi vengono sempre lasciati nel giorno di San Valentino. Alla porta di Gigi e Ross busserà un giorno la ventenne etiope Aregash, giunta in Italia per trovare i suoi genitori e che secondo lei sono proprio Gigi e Ross.

Il cast di San Valentino Stories, il cui soggetto è scritto da Alessandro Siani, comprende Gigi e Ross, Denise Capezza, Massimiliano Rossi, Rosaria De Cicco, Pasquale Palma, Mario Porfito, Gianni Ferreri, Noemi Sales, Giovanni Buselli e Alain De Luca.