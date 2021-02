San Valentino: i migliori film romantici (ed erotici) da vedere in streaming

Oggi per festeggiare il giorno di San Valentino, la nostra consueta guida allo streaming non poteva che essere dedicata ai migliori film romantici disponibili attualmente su Netflix e Amazon Prime Video.

Partiamo da Netflix, da segnalare l'uscita del recente Tua per sempre, terzo capitolo della saga di All the boys, Crazy Stupid Love con Ryan Gosling e Emma Stone, il dramma Remember me con Robert Pattinson oppure l'ormai classicissimo Le pagine della nostra vita, disponibile in catalogo per gli abbonati.

Per quanto riguarda la piattaforma del colosso Amazon, invece, troverete ad aspettarvi una vera e proprio collection pensata per il giorno più romantico dell'anno: inclusi nel catalogo il recente The Map of Tiny Perfect Things di Ian Samuels o la storia d’amore a tempo di jazz Sylvie's Love di Eugene Ashe, già in catalogo da qualche settimana, oppure cult degli anni '90 come Shakespeare in Love e Notting Hill, passando per i più recenti e irriverenti Non succede, ma se succede... e Palm Springs; per chi è in vena di classicità, invece, segnaliamo gli intramontabili battibecchi amorosi di Cary Grant e Katharine Hepburn in Susanna di Howard Hawks, o ancora Dirty Dancing, irrinunciabile cult anni ’80, ma anche Lost in translation, Io prima di te e Amici, amanti e ...

Infine, tramite la piattaforma MUBI - disponibile come canale 'extra' di Prime Video - se volete aggiungere alla serata un po' di pepe vi segnaliamo anche Ecco l'impero dei sensi, capolavoro erotico di Nagisa Oshima.

E se proprio non dovesse bastarvi, ecco altri cinque film erotici su Amazon Prime Video.