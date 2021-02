San Valentino su Amazon Prime Video: i migliori film romantici da vedere a febbraio

Quest'anno niente ristorante a San Valentino, e allora Amazon Prime Video ha pensato di andare incontro ai propri abbonati (specialmente quelli in coppia) proponendo una nuova collezione di film romantici.

Definita come una vera e propria 'playlist' di film romantici da scoprire o rivedere su Prime Video, la collection include di tutto: dai giovani innamorati di The Map of Tiny Perfect Things di Ian Samuels (disponibile dal 12 febbraio) alla storia d’amore a tempo di jazz Sylvie's Love di Eugene Ashe, già in catalogo da qualche settimana.

Passando per gli anni '90 con film diventati ormai classici del genere, come il premiatissimo Shakespeare in Love o Notting Hill, fino a commedie divertenti - e/o irriverenti - come Non succede, ma se succede... e il recente Palm Springs, la collection offre film davvero per tutti i gusti, anche per chi vuole fare un tuffo nella storia del cinema; presenti infatti anche gli intramontabili battibecchi amorosi di Cary Grant e Katharine Hepburn in Susanna di Howard Hawks, o ancora Dirty Dancing, irrinunciabile cult anni ’80 per cuori romantici.

Tra gli altri titoli citiamo anche Lost in translation, Io prima di te e Amici, amanti e ...

