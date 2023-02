San Valentino, 5 film da vedere se odiate il 14 febbraio

Anche quest'anno è arrivato il giorno di San Valentino. E per tutti gli amanti dell'horror che non vedono l'ora di trascorrere la festa degli innamorati, ecco una piccola lista di film a base di sangue, ossessioni, amori tossici e vendette da gustare in compagnia della propria anima gemella.

Valentine - Appuntamento con la morte: horror del 2001 che vede protagonisti David Boreanaz, Denise Richards e Katherine Heigl. Durante la festa scolastica di San Valentino, un ragazzo viene accusato di aver baciato Dorothy (Jessica Capshaw) senza il consenso di quest'ultima. Quando tutti lo scoprono, lo studente viene bullizzato, espulso e mandato in un istituto psichiatrico. 13 anni dopo il liceo, Dorothy e le sue amiche diventano il bersaglio di un assassino che indossa una maschera di Cupido...

San Valentino di sangue 3D: slasher del 2009, è il remake del cult "Il giorno di San Valentino" del 1981. In una miniera di Harmony crolla un tunnel a seguito di un'esplosione, e sei operai rimangono intrappolati. All'arrivo dei soccorsi si scopre che alcuni operai sono stati uccisi a colpi di piccone da un loro collega, Harry Warden, unico sopravvissuto - anche se caduto in coma irreversibile - insieme a Tom Hanniger. Ma ad un anno di distanza dalla tragedia, il giorno di San Valentino, Harry Warden si risveglia improvvisamente dal coma, uccidendo chiunque gli si pari contro.

Jennifer's Body: pellicola del 2009 con Megan Fox nei panni di Jennifer e Amanda Seyfried nei panni di Needy, due migliori amiche del liceo. Quando una band arriva nella loro città e il cantante pensa che Jennifer sia vergine, decidono di sacrificarla in un rituale satanico. Ma Jennifer non è vergine e un demone si impossessa del suo corpo...

Knock Knock: Keanu Reeves è Evan, un architetto sposato che apre le porte di casa sua a due ragazze, interpretate da Lorenza Izzo e Ana de Armas. Le due seducono l'uomo, lo immobilizzano e poi incominciano a torturarlo.

Mandy: Horror del 2018 con protagonista un Nicolas Cage assetato di vendetta, che munito di ascia e balestra parte alla ricerca di sua moglie Mandy (Andrea Riseborough), rapita da un sadico leader di una setta.