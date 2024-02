San Valentino: 5 film romantici di Netflix da vedere in streaming il 14 febbraio

San Valentino 2024 è ormai alle porte, e per l'occasione vogliamo proporvi 5 film romantici di Netflix da vedere in streaming in compagnia della vostra dolce metà in esclusiva sulla piattaforma on demand.

Potete trovare la lista nel comodo elenco che vi proponiamo qui sotto:

La probabilità statistica dell’amore a prima vista : Hadley e Oliver cominciano a innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi alla dogana. La prospettiva che si ritrovino è remota, ma il destino potrebbe riuscire a sconfiggere le probabilità. Per altri contenuti recuperate la nostra recensione de La probabilità statistica dell'amore a prima vista.

Family Switch : Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon sono i protagonisti di questa commedia per famiglie diretta da McG e tratta dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal.

The Kissing Booth 3 : È l'estate che precede l'inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall'altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l'eterna promessa di andare all'università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà?

Love Hard : Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un'app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell'amore.

Sierra Burgess è una sfigata: una commedia romantica che rilegge in chiave moderna delle vicende di Cyrano de Bergerac nel contesto delle scuole superiori. La protagonista è Sierra (Shannon Purser), adolescente intelligente che non rientra nella categoria superficiale di bellezza da liceo. Uno scambio di identità, e l'inaspettata storia d'amore che ne consegue, la obbliga a collaborare con una compagna più popolare (Kristine Froseth) per conquistare il ragazzo di cui si è infatuata (Noah Centineo). Per altri contenuti recuperate il trailer di Sierra Burgess è una sfigata.

Se volete dare un'occhiata alle prossime uscite, invece, guardate il trailer dei nuovi film Netflix in arrivo nel 2024.