San Diego Comic-Con: annullata l'edizione 2020 a causa del Coronavirus

L’edizione 2020 del San Diego Comic-Con, storica convention di cinema, tv, videogiochi e fumetti tra gli eventi più attesi dell’anno nell’ambito dell’intrattenimento, è stata ufficialmente cancellata a causa dell’emergenza Covid-19.

Questa decisione senza precedenti è stata presa in seguito alla conferenza stampa del 14 aprile in cui Gavin Newsom, il Governatore della California, ha spiegato nel prossimo futuro non si potranno svolgere eventi di ampia portata che "riuniscono centinaia, migliaia e decine di migliaia di sconosciuti”.

La pandemia aveva già causato il rinvio o l'annullamento di diversi altri eventi come il WonderCon o il Festival di Cannes (che ora pensa ad una collaborazione con il Festival di Venezia), e molto probabilmente impedirà lo svolgersi di tutte le grandi fiere da qui al prossimo autunno.

I piani delle major di Hollywood, che ogni anno approfittano della portata della fiera per annunciare e promuovere i propri titoli in arrivo, in ogni caso hanno già cambiato i propri piani a causa del blocco delle riprese, la chiusura dei cinema e le conseguenti modifiche al calendario delle uscite.

L'anno scorso, lo ricordiamo, la Sala H del Comic-Con ha fatto da palcoscenico alla presentazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, durante la quale Kevin Feige ha deciso di sorprendere i fan invitando star quali Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Hemsworth e la new entry Simu Liu (Shang-Chi).