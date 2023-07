San Diego Comic-Con 2023 a rischio? Cancellato anche il panel di Godzilla x Kong

Dopo la conferma che Dune: Parte Due salterà il San Diego Comic-Con 2023 a sostegno degli scioperi di WGA e SAG, anche Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero ha deciso di dare forfait e annullare il panel previsto per la manifestazione.

Secondo un recente rapporto di Variety, infatti, il panel cancellato di Legendary Entertainment previsto per il prossimo San Diego Comic-Con 2023 non avrebbe presentato al pubblico solo Dune: Parte Due, ma anche un attesissimo first look al sequel di Godzilla vs Kong, alla presenza degli attori Dan Stevens, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry: sebbene il rapporto non riveli cosa avrebbe mostrato il panel previsto, quello di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero evento è solo uno dei tanti panel del Comic-Con di San Diego cancellati a sostegno dello sciopero SAG-AFTRA in corso.

Solo qualche settimana avevamo messo in conto una forte presenza di Warner Bros durante il prossimo Comic-Con 2023, considerata l'assenza di altri studi come Netflix, Sony e Disney, ma lo scoppio dello sciopero degli attori - che, ricordiamo, va a sommarsi a quello degli sceneggiatori: è la prima volta in sessant'anni che le due categorie scioperano in contemporanea - rischia di paralizzare completamente il mondo dell'intrattenimento, a cominciare da eventi come il Comic-Con.

Ricordiamo che Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero ha una data d'uscita prevista per il 24 marzo 2024: il film è stato diretto ancora una volta da Adam Wingard, con Simon Barrett alla sceneggiatura e il cast composto da Rebecca Hall nei panni della dottoressa Ilene Andrews, Brian Tyree Henry come Bernie Hayes e Kaylee Hottle come Jia.