San Diego Comic-Con 2021, la manifestazione si sposta a novembre e in presenza: i dettagli

Mentre il WonderCon2021 si prepara a volgere al termine questo fine settimana, il Comic-Con International ha annunciato nelle ultime ore l'intenzione di tornare finalmente a un evento in presenza per la prima volta dal 2019, dato che lo scorso anno, causa Pandemia di Coronavirus, è andato tutto online e in formato gratuito.

L'idea è di organizzare un Comic-Con di tre giorni durante il fine settimana della Festa del Ringraziamento, dunque dal 26 al 28 novembre, spostando così la mitica manifestazione estiva in un mese autunnale, anche se si svolgerà sempre presso il San Diego Convention Center. Come suggerisce il comunicato stampa dell'evento, c'è comunque ancora forte incertezza sulla fattibilità della manifestazione, essendo un evento pubblico di proporzioni importanti di questi tempi.



Il portavoce dell'organizzazione, David Glanzer, ha dichiarato: "Sebbene siamo stati in grado di passare da eventi in presenza a quelli online, la perdita di entrate ha avuto un impatto acuto sull'organizzazione e anche sulle piccole imprese locali, richiedendo una riduzione degli orari di lavoro e di retribuzione dei dipendenti, tra le altre questioni. Speriamo che questo evento sosterrà le nostre riserve finanziarie e che possa segnare un lento ritorno a incontri in presenza e più nuovamente ampi nel 2022".



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Lo scorso anno il San Diego Comic-Con è andato online, per intero e completamente gratuito.