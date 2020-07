San Diego Comic-Con 2020, grossa delusione in arrivo per i fan Marvel e DC

Gli organizzatori del Comic-Con di San Diego 2020 hanno svelato il programma ufficiale del sabato, storicamente il giorno più caldo dell'amatissimo evento a tema cinema, serie tv, videogame e fumetti.

Quest'anno però le cose cambieranno in maniera drastica a partire dal formato dell'evento, non più fisico ma digitale e in streaming da casa: inoltre, stando all'elenco degli appuntamenti, la giornata di sabato deluderà i fan Marvel Studios e DC Films, la cui assenza è stata ufficialmente confermata.

Né Warner Bros. nel pomeriggio né Disney la sera terranno i rispettivi e celeberrimi panel di presentazione, che negli anni passati hanno saputo stupire ed entusiasmare i fan di tutto il mondo. Nel link della fonte è possibile vedere l'intero programma del 25 luglio, coi punti salienti rappresentati da I Simpsons e Agents of SHIELD.

L'assenza di Marvel e DC era già stata ampiamente anticipata nelle scorse settimane, quando la Warner aveva annunciato per il 22 agosto un evento di presentazione autonomo intitolato DC FanDome, durante il quale saranno presentati film, videogame, serie tv e fumetti in collegamento streaming con cast, autori e così via. Nei giorni scorsi si è mormorato di una possibile versione Marvel Studios di questo "Comic-Con privato", che al momento però non è stato confermato ufficialmente; l'idea generale, tuttavia, è che la compagnia di Kevin Feige non resterà con le mani in mano a guardare mentre il progetto della DC Films acquista sempre più popolarità.

