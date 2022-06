San Diego Comic-Con 2022, Kevin Feige annuncia: 'La Marvel ci sarà dopo 3 anni'

Dopo gli eventi virtuali del 2020 e del 2021, il San Diego Comic Con torna finalmente in presenza, e con esso anche la Marvel fa il suo ritorno dopo ben tre anni. Ad annunciarlo è stato Kevin Feige, che ha dato la notizia nel corso di una conferenza stampa virtuale per il nuovo film del MCU in uscita, Thor: Love and Thunder.

L'evento quest'anno avrà luogo dal 21 al 24 Luglio, e porterà nelle sue sale un gran numero di fan. Come molti ricorderanno, la Marvel ha deciso di saltare entrambi i Comic-Con@Home virtuali degli anni passati, ma adesso è pronto a fare il suo ritorno insieme al pubblico. "Saremo al Comic-Con il prossimo mese, cosa di cui siamo entusiasti", ha detto Feige nell'annuncio in questione. "Quindi sì, siamo entusiasti di andare a parlare del futuro."

Il Presidente degli Studios si è tenuto piuttosto vago circa il soggetto del dialogo. E potrebbe trattarsi davvero di diversi progetti, perché la Marvel ha molti prodotti in arrivo tra film e serie. Oltre al già citato Thor 4, che arriverà dal 6 Luglio in sala, le prossime uscite cinematografiche contano Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels e Blade. I prossimi prodotti TV animati e non includono invece I Am Groot, She-Hulk: Attorney at Law, Guardiani della Glassia Holiday Special, Echo, Secret Invasion, Agatha: House of Darkness, Armor Wars, Ironheart e X-Men '97.

Qual è il progetto su cui sareste curiosi di scoprire qualcosa in più? Fatecelo sapere nei commenti!