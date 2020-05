Il San Diego Comi-Con 2020 si trasferisce in salotto: annunciata l'edizione in streaming

Il San Diego Comic-Con sta evidentemente seguendo la tendenza del momento per evitare di dover saltare un'intera edizione, scegliendo e annunciando la via dello streaming per quella del 2020, altrimenti impossibile da organizzare a causa della Pandemia da Coronavirus e i divieti di assembramento.

A rivelare la grande notizia ci ha pensato la pagina Twitter ufficiale del SDCC, che ha condiviso via social un video promozionale promettendo a tutti gli spettatori un posto in prima fila per il Comic-Con at Home (edizione così rinominata), un grande evento pop con "parcheggio gratuito, comode sedie, snack personalizzati, nessuna fila, animali ammessi e bedge uguali per tutti". La didascalia che accompagna il video è semplice e diretta: "Ci vediamo questa estate #ComicConAtHome".



Anche grazia all'aiuto di numerose sovvenzioni e convenzioni online, già diverse manifestazioni fumettistiche o della cultura pop tutta si sono trasferite in digtale, e il San Diego Comic-Con ha deciso di fare lo stesso, anche se al momento non ci sono dettagli né sul come né sul quando, anche se è abbastanza evidente che si tratterà soprattutto di non rinunciare alle presentazioni e alle anteprime più importanti dell'anno.



Vedremo come procederà la cosa, in attesa di aggiornamenti che ci rivelino le modalità di svolgimento dell'evento online. È dunque da considerarsi rientrata la notizia della cancellazione del San Diego Comic-Con 2020. Ha solo cambiato forma.