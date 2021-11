San Andreas, il produttore vuole il sequel con The Rock: 'Abbiamo delle idee'

Nel corso di un'intervista concessa a Screen Rant e in occasione della promozione del suo nuovo film, Red Notice per Netflix, il produttore Hiram Garcia ha parlato della possibilità di realizzare un giorno un sequel di San Andreas, disaster movie che aveva come protagonista la stella di Dwayne "The Rock" Johnson. Il produttore è molto ottimista.

Nel corso dell'intervista il produttore ha confermato che ci sono delle idee per proseguire il franchise di San Andreas: "Abbiamo delle idee, stiamo lavorando a qualcosa e sul come possiamo continuare quella storia. Guardate, i film di disastri sono molto divertenti e il nostro era un gran bel concept. Il nostro amico Beau Flynn era arrivato con questa idea: 'Sai, tu ami i disaster movie, e io non vedo l'ora di girare qualcosa che ruoti attorno a un gigantesco terremoto nella faglia di San Andreas'. Così New Line e Warner hanno sempre voluto un sequel per quella storia. Quindi stiamo lavorando davvero duro per capire come inserire una nuova storia, ma vogliamo tanto continuare a raccontare storie in quel mondo.

"E sono d'accordo con te, c'è qualcosa di speciale nei film catastrofici, penso che Roland Emmerich sia un maestro in questi. Non c'è nessuno che voglia distruggere il mondo più di lui, ma noi proveremo ad aggiungere qualche pezzo e vedere cosa ne viene fuori".

In San Andreas, The Rock era un pilota di elicotteri costretto a salvare la sua famiglia dopo che una serie di terremoti violentissimi aveva squarciato la figlia di San Andreas provocando un disastro naturale di proporzioni gigantesche. Il film ha incassato quasi 500 milioni di dollari da un budget di circa 110 milioni.

Anche Alexandra Daddario è interessata a San Andreas 2 e si è detta più che favorevole a un ritorno nel cast. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo all'opinione di un sismologo su San Andreas.