San Andreas 2: Alexandra Daddario è ancora interessata al sequel del film con The Rock

Parlando con Comingsoon.net della sua esperienza con We Summon the Darkness, nuova serie horror-comedy alla quale ha partecipato anche in veste di produttrice, Alexandra Daddario ha rivelato che parteciperebbe volentieri ad un eventuale sequel di San Andreas, il disaster movie con Dwayne Johnson uscito nel 2015.

"Non ne sento parlare da un paio d'anni, perciò non ho informazioni al riguardo" ha spiegato l'attrice, che nella pellicola ha vestito i panni di Blake Gaines, la figlia del personaggio di The Rock. "Ma io ritornerei, mi sono divertita molto a realizzare un film di quella portata, e il primo è andato bene. Credo che non avrei alcun problema a farne un altro."

Dopo che San Andreas ha incassato globalmente 474 milioni di dollari (115 milioni nei soli Stati Uniti), nel 2016 Warner Bros. ha dato il via libera per un sequel sviluppato da New Line. Lo studio ha anche ingaggiato Neil Widener e Gavin James per realizzare la sceneggiatura, ma a quattro anni di distanza non sono emersi aggiornamenti sullo stato di lavorazione della pellicola, probabilmente anche per via della mole di impegni di The Rock, che nei prossimi anni apparirà in titoli come Jungle Cruise, Red Notice e Shazam! 2.

