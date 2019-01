Samuel L. Jackson voleva Nick Fury in Captain America: Civil War

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore Samuel L. Jackson ha dichiarato di essere rimasto deluso dall'assenza di Nick Fury in Captain America: Civil War, capitolo conclusivo della trilogia di Steve Rogers.

Il film è considerato anche una sorta di Avengers 2.5, e considerato il ruolo piuttosto centrale che Fury ebbe anche nel capitolo precedente della saga di Captain America (Winter Soldier, sempre diretto dai fratelli Russo), l'attore ha definito "strana" l'assenza di Fury dal conflitto che ha diviso in due gli Avengers.

"Se tutti gli Avengers si stanno combattendo l'un l'altro, dov'è il loro tutore? Dov'è quel tizio che entra e dice 'Va bene, okay, adesso datevi una calmata e tornate nelle vostre stanze, bambini. Parlerò con ognuno di voi tra un minuto'? Lui è quello che li ha uniti, quindi o è il collante del gruppo, oppure non lo è. tra un minuto. Per me Fury doveva essere in quel film."

Voi cosa ne pensate della faccenda? Fatecelo sapere nei commenti!

Dopo il cameo nel finale di Avengers: Infinity War, Samuel L. Jackson tornerà a pieno regime nei film del Marvel Cinematic Universe: l'attore infatti sarà co-protagonista di Captain Marvel, comparirà in Avengers: Endgame e sarà co-protagonista anche di Spider-Man: Far From Home.