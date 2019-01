Samuel L. Jackson rivela come è stato coinvolto nei film della Marvel

Se c'è un attore che, dalla nascita del Marvel Cinematic Universe, è ancora oggi una colonna portante di questa serie di pellicole, quello è sicuramente Samuel L. Jackson, iconico interprete del leggendario direttore dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury.

Nel corso di una recente intervista al The Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attore che rivedremo come Nick Fury questo 6 marzo in Captain Marvel, ha svelato come è stato coinvolto in questa serie di pellicole prodotte dai Marvel Studios.

"Compro ancora i fumetti. Un giorno ero a L.A., Golden Apple e, passando accanto ad una fumetteria, vedo questo The Ultimates e ho visto un personaggio che sembrava me!" ha raccontato l'attore "Ho iniziato a leggerlo, e quel Nick Fury sembrava proprio me, ad un certo punto dicevano 'se facessero un film su di noi, chi ci interpreterebbe?' e Nick Fury rispondeva 'Samuel L. Jackson!'. La mia prima reazione fu: non ho dato il mio permesso a nessuno di usare la mia immagine".

"Ho chiamato immediatamente il mio agente e gli ho chiesto 'allora questo... The Ultimates?'." continua l'attore "Mi rispose 'che roba è?'. 'E' un fumetto, c'è un personaggio che sembra me, parlano di me in un film'. Quindi la mia agente ha indagato. Chiamò la Marvel e mi disse 'beh, stanno pensando di fare questi film e sperano che tu possa interpretare Nick Fury'. Davvero?". Il resto, ovviamente, è storia.

Captain Marvel uscirà il 6 marzo in Italia.