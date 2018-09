Samuel L. Jackson condivide una foto dal set di Spider-Man: Far From Home

Di ritorno dalla vacanza in Francia, Samuel L. Jackson è tornato a lavorare sul set di Spider-Man: Far From Home, sequel di Spider-Man: Homecoming, diretto nuovamente da Jon Watts, per riprendere il ruolo di Nick Fury. L'attore nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un'immagine che anticipa il suo ritorno nel film, previsto nelle sale a luglio.

I dettagli della trama di Spider-Man: Far From Home sono ancora abbastanza oscuri, considerando che la sua narrativa dipenderà anche da quello che accadrà in Avengers 4.

A quanto pare Peter Parker (Tom Holland) partirà per una vacanza in giro per l'Europa ma non riuscirà a staccarsi dalle sue responsabilità da Spider-Man, con un parterre di villain decisamente nutrito pronto ad affrontarlo: da Mysterio ad Avvoltoio, da Hydro-Man a Chameleon e Molten-Man.

Per fortuna verrà supportato, tra gli altri, proprio da Nick Fury.

Nell'immagine condivisa da Samuel L. Jackson non si vede l'attore nelle vesti di Fury ma è possibile vedere il trucco al quale si sottoporrà in camerino così come la barba (finta) caratteristica del personaggio.

Le riprese si stanno svolgendo in questi giorni nel Regno Unito.

Per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Nick Fury nella trama che riguarda Peter Parker. I due potrebbero addirittura incrociarsi nel film precedente, Avengers 4, ed è molto probabile che Fury conosca già di fama Spider-Man, considerando il suo ruolo anche dopo la fine dello S.H.I.E.L.D.

Spider-Man: Far From Home comprende nel cast Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

La produzione del film è affidata a Columbia Pictures e Marvel Studios.