Samuel L. Jackson sull'ultimo film di Quentin Tarantino: 'Non so se ci sarò'

Raramente una collaborazione fra attore e regista fu proficua e di lunga durata come quella fra Samuel L. Jackson e Quentin Tarantino. Il primo fu (di fatto) lanciato dal secondo, che l'ha poi tenuto in 6 film su 9 totali. Ma l'assurdo, a quanto dichiara l'attore, è che potrebbe non comparire nel canto del cigno del regista.

Non sembra aver fatto un passo indietro la decisione di Quentin Tarantino di fermarsi al decimo film, così da potersi concentrare sulla famiglia e su nuovi settori della cultura, più che dell’intrattenimento: dalla letteratura, che l’ha portato a pubblicare alcuni saggi negli ultimi anni, al mondo dei podcast in cui Tarantino si è appena buttato. Certo, il suo potrebbe essere uno statement ideologico e il limite dei dieci, semplicemente, una sorta di autocensura, per portare a termine in futuro solo le sceneggiature che percepisca davvero "degne". Sia come sia, il momento della verità si sta lentamente avvicinando, ma un volto che verrebbe naturale veder chiudere la carriera di Tarantino potrebbe non essere a bordo.

Queste, infatti, le parole di Samuel L. Jackson, che non sono però definitive: “Non so se ci sarò. Me lo dirà o non me lo dirà. Però non l'ho sentito affatto da quando ha girato C'era una volta... a Hollywood. Di solito mi chiama, mi racconta che sta facendo e mi chiede cosa ne penso al riguardo. Per l’ultimo non l’ha fatto e non lo sta facendo sul prossimo”. Nonostante il grande riserbo sul prossimo progetto, Tarantino ha infatti messo sul tavolo alcune idee, da un terzo capitolo di Kill Bill, a uno spaghetti-western vecchio stile, addirittura a un horror.

Dal canto suo invece, Jackson aveva preso parte a numerose pellicole prima di Pulp Fiction, non ultimo il Goodfellas di Martin Scorsese. Ma è stato Tarantino a dargli definitiva consacrazione, richiamandolo a più riprese in quasi tutti i suoi film successivi: ovviamente Jackie Brown, The Hateful Eight e Django Unchained. Compare persino in Kill Bill vol. 2 nel ruolo dell’organista al matrimonio e in Bastardi Senza Gloria (avete capito bene) come narratore: “Quando ha girato il film sui nazisti, mi disse: 'Non c'è niente per te in questo'. Io avrei fatto di tutto per esserci, quindi gli dissi: 'Posso imparare a parlare francese’. E lui: 'No, ho già un ragazzo francese che fa quella parte'. Quindi ho fatto la voce fuori campo sulla celluloide e Hugo Stiglitz”.

Assente invece ne Le Iene, C’era una volta... a Hollywood e Grindhouse – A prova di morte, nella cui sceneggiatura originale però, completamente diversa, avrebbe dovuto fare da protagonista al posto di Kurt Russell. Jackson ha quindi concluso: “Ogni film fatto con Quentin mi ha dato delle grandi opportunità”. Fra cui la candidatura all’Oscar, l’unica, per Pulp Fiction nel ’94.