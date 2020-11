Samuel L. Jackson zittisce Jon Voight su Twitter: scoprite perché!

Nelle ultime ore Jon Voight ha pubblicato sui suoi canali social un controverso video in cui appare e afferma che i sostenitori del partito Democratico americano e gli stessi democratici stiano "lavorando per conto di Satana e che l'aver ribaltato il risultato delle ultime elezioni è paragonabile solo alla Guerra Civile Americana".

L'attore di Ray Donovan e Premio Oscar nel 1979 per Tornando a casa, nel video continua a mentire apertamente affermando che l'elezione di Joe Biden alla presidenza ai danni di Donald Trump è essa stessa una "bugia".

"Come se tutti noi non sapessimo la verità. E quando uno cerca di ottenerla, sappiamo che non potrà andar lontano. [...] Ci sarà un prezzo da pagare. Quelli che adesso stanno facendo i salti dalla gioia stanno anche saltando nell'orrore in cui presto si ritroveranno, perché so che le promesse che vengono fatte dalla sinistra al popolo americano non si realizzeranno mai. Amici di ogni colore, razza e religione, questa è oggi la nostra più grande battaglia dai tempi della Guerra Civile. La battaglia dei giusti contro Satana. Sì, Satana. Perché quelli di sinistra sono il male, sono corrotti, e vogliono distruggere questa nazione. Non possiamo permetterglielo. Dobbiamo contrastare questa corruzione e combattere per un bene che sembra perduto. Riponiamo la nostra fiducia in Dio e battiamoci per la vittoria di Trump, perché sappiamo tutti che il conteggio dei voi è corrotto come lo sono loro".

Ciò che dice Voight è palesemente falso e lo confermano il New York Times, il Washington Post e perfino Fox News (da sempre a favore di Trump), per non parlare di tutti quei giudizi che non hanno trovato alcuno straccio di prova a conferma di questi proclami.

La risposta è arrivata anche da Samuel L. Jackson, sempre via Twitter: "Prima di tutto smettete di guardare questa follia!! La Guerra Civile riguardava la schiavitù, quindi fate bene attenzione al simbolismo. Infine, F*** Jon Voight!".