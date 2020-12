Samuel L. Jackson, il web rende omaggio alla star nel giorno del suo 72° compleanno

Nonostante sia forse maggiormente conosciuto al giovane pubblico per il ruolo di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, Samuel L. Jackson ha all'attivo oltre 180 credit in produzioni hollywoodiane. Ciononostante è stato candidato agli Oscar soltanto una volta , come attore non protagonista per la sua performance in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Oltre a partecipare a saghe epiche come quelle Marvel e Star Wars, Jackson ha legato parte della sua carriera a Tarantino. Con il regista ha lavorato in sei dei suoi nove lungometraggi mentre altrettanto importante è il sodalizio con Spike Lee, insieme al quale ha girato a film del calibro di Aule turbolente, Fa' la cosa giusta, Mo' Better Blues, Jungle Fever, Oldboy e Chi-Raq. Samuel L. Jackson è entrato nel Guinness dei Primati per essere l'attore che in carriera ha realizzato il record d'incassi al botteghino e non, con una somma di 7,42 miliardi di dollari in 68 apparizioni cinematografiche. Su Everyeye potete leggere un approfondimento su Samuel L. Jackson ; la star Marvel è stata protagonista sul web anche in questi mesi. Qualche settimana fa Samuel L. Jackson ha invitato a suo modo gli americani ad andare a votare .

SHOUT OUT to @SamuelLJackson for no particular reason, other than his spectacular talent, redefinition of cool, being in practically every movie ever made & the only man on the planet that more-than-deserves a purple lightsaber. 🎂 pic.twitter.com/RDi0biofLG — Mark Hamill (@HamillHimself) December 22, 2020

The party isn’t over, it’s just beginning! Sending a very happy birthday to Samuel L. Jackson. pic.twitter.com/263zllzrpI — Star Wars (@starwars) December 21, 2020

Happy birthday to one of my best friends on the planet and my vacation partner in crime @SamuelLJackson. I love Sam because he’s taught me so much about life, politics, and the movie business and he’s an incredible foodie and history buff! I hope you have a magical day! pic.twitter.com/ZVrJAdjlGi — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 21, 2020