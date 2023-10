Samuel L. Jackson vs Jackie Chan, chi ha fatto più film? La risposta vi stupirà!

Se dovessimo attribuire un volto al cinema hollywoodiano, tra i papabili candidati ci sarebbero sicuramente Samuel L. Jackson e Jackie Chan. Si tratta di due attori capaci di incarnare il termine "veterano", tra innumerevoli film ai quali hanno preso parte ed altrettanti iconici ruoli che hanno fatto breccia nel cuore di ogni cinefilo.

Li abbiamo visti ed ammirati in azione in così tante occasioni che ormai i due personaggi sono in grado di trasmetterci un insolito senso di familiarità. Sembra quasi che ogni colossal o blockbuster non possa considerarsi tale senza la partecipazione di uno dei due. La domanda, dunque, sorge spontanea: quale attore ha fatto più film? Facciamo un breve excursus storico.

Prossimamente Jackie Chan sarà protagonista di Panda Plan, ma il suo esordio sul set risale a più di sessant'anni fa, con il ruolo di Chueng 6 Ba nel film del 1962 Big and Little Wong Tin Bar: da quel momento in poi, la sua carriera assunse connotati talmente iconici da divenire vera e propria storia, grazie a film cult quali The Karate Kid, Rush Our e Pallottole cinesi. Stando alla cifra stimata da IMBd, Jackie Chan ha preso parte, fino a questo momento a 149 titoli. Il numero, tuttavia, è destinato presto ad aumentare, visti i numerosi progetti che vedranno la collaborazione della star.

In termini di anni di attività, Samuel L. Jackson possiede una carriera più breve, avendo esordito in Together for days nel 1972, addirittura dieci anni dopo il collega. Ebbene, la sorpresa è dietro l'angolo: l'amato interprete di Pulp Fiction, Django Unchained e The Avengers ha partecipato a ben 210 film (dati IMBd), superando di gran lunga il buon Jackie! Tra le centinaia di lungometraggi avrebbe potuto figurare anche The Truman Show rifiutato da Samuel L. Jackson; in ogni caso, anche il suo numero di opere è destinato ad incrementarsi, visto l'imminente ritorno nei panni di Nick Fury in The Marvels.

Si prospettano anni gloriosi per i due protagonisti del cinema contemporaneo, lontani da eventuali, futuri ritiri dalle scene; d'altro canto, noi spettatori non saremo mai sazi del loro talento.