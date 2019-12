Samuel L. Jackson sarà la voce di Alexa: da oggi i device di Amazon diventano 'Pulp'

No non è uno scherzo, anzi: da oggi, solo per gli utenti statunitensi, sarà possibile acquistare un pacchetto vocale registrato interamente da Samuel L. Jackson, che andrà ad integrare quello dell'assistente domestico targato Amazon.

Alexa non è mai stato così smart e l'azienda leader del commercio online ha fatto un graditissimo regalo di Natale anticipato a tutti i sui clienti, almeno a quelli oltreoceano.

La nuovissima feature è acquistabile qui al modico prezzo di 4,99 dollari il ché la rende un'occasione davvero imperdibile, perché permetterà agli acquirenti d'interagire direttamente con Jackson, anche se le registrazioni dell'attore faranno da supporto allo speaker di default, senza però sostituirlo integralmente.

Per accedere allo speciale pacchetto basterà pronunciare le parole "Alexa, puoi presentarmi al signor Samuel L. Jackson?", e di lì a poco inizierà la vostra esperienza con un maggiordomo virtuale d'eccellenza, pronto ad assistervi in ogni momento della giornata.

Se vi siete mai chiesti come sarebbe chiedere le previsioni del tempo a Samuel L. Jackson, sentirgli intonare una canzone di compleanno tutta per voi e persino giocarci a "sasso, carta, forbici", adesso, e a patto che abbiate un account Amazon con dominio inglese, potrete scoprirlo.

La feature non è l'unica del suo genere e ne esiste persino una gratuita con Gordon Ramsay: non vorreste farvi illustrare nuove ricette dallo chef in persona?

Intanto, il celebre attore continua la sua fulgida carriera cinematografica: passate dalla nostra recensione di Shaft, il nuovo film prodotto in collaborazione con Netflix, mentre è ancora incerto il futuro di The Banker la cui premiere è stata recentemente cancellata.