Samuel L. Jackson: la vera storia dietro il provino per Pulp Fiction

Pulp Fiction non sarebbe stato Pulp Fiction senza il Jules Winnfield di un immenso Samuel L. Jackson: l'attore offrì nel capolavoro di Quentin Tarantino una delle migliori prove della sua carriera, ma non tutti sanno che la scelta del regista di assegnare a lui il ruolo del sicario sia stata tutt'altro che scontata.

In un primo momento, infatti, Tarantino aveva sì apprezzato moltissimo il provino di Jackson, assicurandogli che con ogni probabilità il ruolo sarebbe stato suo; successivamente, però, il regista cambiò idea, decidendo che tutto sommato sarebbe stato meglio inserire nel cast Paul Calderon nel ruolo di Jules.

Un cambio di rotta che non andò giù al nostro Samuel: l'attore, una volta ricevuta la notizia, si precipitò nel primo fast food che gli capitò a tiro e puntò dritto verso lo studio in cui Tarantino stava sostenendo i provini per il film, un hamburger in una mano, una Sprite nell'altra. Capito l'antifona?

Un Samuel L. Jackson infuriatissimo tirò fuori tutta la sua rabbia recitando ancora una volta il monologo davanti a Tarantino e al produttore Richard Gladstein, terrorizzando letteralmente i presenti e dimostrando in maniera definitiva di essere la scelta giusta per il ruolo. Meglio che sia andata così, non trovate? Jules a parte, comunque, qui trovate la storia di una strana teoria su Pulp Fiction e Vincent Vega.