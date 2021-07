Samuel L. Jackson: vacanza in Liguria per la star di Hollywood, e i fan citano Luca

Con il calare delle misure di sicurezza per l'emergenza covid, l'Italia si conferma anche quest'estate tra le mete preferite delle star di Hollywood. Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Porto Cervo in compagnia della leggenda dell'NBA Magic Johnson, infatti, Samuel L. Jackson ha deciso di attraccare con il suo yatch in Liguria.

Come potete vedere in calce alla news, l'attore del Marvel Cinematic Universe ha condiviso sui social alcune foto scattate dalle Cinque Terre, location che tra l'altro fa da sfondo alle vicende dell'ultimo film Pixar arrivato di recente su Disney+, Luca diretto dall'italiano Enrico Casarosa. Neanche a dirlo, infatti, tra i commenti del post è possibile notare numerosi riferimenti alla pellicola animata, da chi si limita a citarne il titolo alla già iconica frase "Silenzio Bruno".

Apparso di recente in Spiral - L'eredità di Saw e in Come ti ammazzo il bodyguard 2, Jackson nei giorni scorsi è entrato a far parte dello stellare cast di Argylle, nuovo spy-movie diretto da Matthew Vaughn (Kingsman) che lo vedrà recitare al fianco di altri attori del calibro di Henry Cavill, Bryan Cranston, Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard. Inoltre, lo ricordiamo, Jackson prossimamente riprenderà i panni di Nick Fury per la serie Marvel Secret Invasion.

A proposito di star in vacanza in Italia, il mese scorso sono stati avvistati a Venezia Orlando Bloom e Katy Perry.