Samuel L. Jackson e Uma Thurman di nuovo insieme a Broadway 28 anni dopo Pulp Fiction!

Samuel L. Jackson e Uma Thurman sono due attori che non hanno certo bisogno di presentazioni. Entrambi hanno fatto la storia del cinema partecipando a Pulp Fiction, il secondo memorabile film di Quentin Tarantino capace di conquistare la Palma d'Oro al Festival di Cannes 1994. 28 anni dopo, le due star si sono riunite nel backstage di Broadway.

Le due star si sono incontrate in occasione del revival di Broadway di The Piano Lesson di August Wilson, attualmente in anteprima al Barrymore Theatre. Jackson recita nello spettacolo insieme a John David Washington e Danielle Brooks, mentre la moglie di Jackson, LaTanya Richardson Jackson, ne cura la regia. Naturalmente questa reunion non è passata inosservata alle persone che si trovavano nei paraggi, quindi in calce a questa news potete guardare la foto che è stata scattata dei due attori mentre si intrattengono su una scala nel backstage.

Questa reunion segue quella avvenuta circa sette mesi fa alla cerimonia degli Oscar, dove Samuel L. Jackson e Uma Thurman hanno consegnato il premio come miglior attore (andato a Will Smith in quella famigerata serata) alla 94ª edizione degli Academy Awards insieme a John Travolta, che ha interpretato Vincent Vega in Pulp Fiction.

Anche se è bello vedere Jackson e la Thurman di nuovo insieme, vale la pena notare che i due non hanno mai condiviso scene sullo schermo nel secondo film di Quentin Tarantino. Il loro legame era strettamente legato a Vincent Vega, incaricato dal suo capo e da quello di Jules, il Marsellus Wallace di Ving Rhames, di occuparsi della moglie mentre lui era via.

Presto Jackson e Thurman condivideranno nuovamente lo schermo: entrambi appariranno nel film di prossima uscita The Kill Room, che vede anche la partecipazione di Maya Hawke di Stranger Things, figlia della Thurman e di Ethan Hawke. Nicol Paone ha diretto il film e Jonathan Jacobson ha scritto la sceneggiatura, ma non c'è ancora una data d'uscita programmata per le sale.