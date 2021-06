Samuel L. Jackson svela i suoi 5 film preferiti: niente Marvel e un solo Quentin Tarantino

Qualche giorno fa abbiamo visto quali sono i migliori e i peggiori film di Samuel L. Jackson secondo IMDb, ma quali sono quelli preferiti dall'attore? Ebbene Samuel L. Jackson ha svelato i suoi cinque film preferiti, e ve li riportiamo in questo articolo.

Durante un'ospitata al "Late Show" di Stephen Colbert, l'attore ha svelato i suoi cinque film con Samuel L. Jackson preferiti: si tratta di The Long Kiss Goodnight di Renny Harlin (1996), A Time To Kill di Joel Schumacher (1996), Jackie Brown di Quentin Tarantino (1997), The Red Violin di François Girard (1998) e One Eight Seven di Kevin Reynolds (1997).

È interessante notare che tutti i film di Samuel L. Jackson preferiti da Samuel L. Jackson sono stati rilasciati negli anni '90, cosa che esclude a priori i film del Marvel Cinematic Universe. Alcuni potrebbero essere sorpresi dall'assenza di Pulp Fiction, forse il ruolo tarantiniano più famoso dell'attore, in favore di Jackie Brown, il lungometraggio successivo dell'autore, eppure a sorprendere davvero è l'assenza di Django Unchained: qualche anno fa, infatti, Samuel L. Jackson aveva indicato proprio il western con Jamie Foxx, Christoph Walz e Leonardo DiCaprio come il preferito e Stephen, il fedele schiavo del malvagio Calvin J. Candie (DiCaprio) come il suo ruolo preferito in assoluto.

Adesso rigiriamo a voi la domanda: quali sono i vostri film preferiti con Samuel L. Jackson? Ditecelo nella sezione dei commenti!