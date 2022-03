Samuel L. Jackson: 'Spider-Man: No Way Home merita l'Oscar per il film più popolare'

Tra le fila di coloro che lamentano una mancata nomination all'Oscar per il miglior film per Spider-Man: No Way Home si inserisce anche Samuel L. Jackson, che oltre a sostenere il film Marvel fa anche un discorso relativo ai premi che di solito vengono assegnati agli attori afroamericani e sul modo di operare della stessa Academy al suo interno.

Nel corso di una lunga intervista al Times, Samuel L. Jackson ha parlato a lungo degli Oscar. Nel corso della sua carriera Jackson è stato nominato solo una volta, per Pulp Fiction, e certamente avrebbe meritato maggior considerazione, ma non è su queste che verte il suo discorso:

"Io e mia moglie siamo andati a vedere Bugsy all'epoca, e pensai: 'Cavolo, questi sono stati nominati e io no?' Immagino che gli attori neri debbano vincere solo quando interpretano delle merde sullo schermo. Come. Denzel [Washington] per essere un orribile poliziotto in Training Day. Non per tutti i grandi ruoli che ha avuto come Malcolm X. No, lo daremo a quel figlio di puttana. Quindi io avrei dovuto vincerne uno. Ma gli Oscar non spostano nemmeno una virgola dai tuoi assegni. Si tratta solo di un mucchio di stronzi messi a sedere e io ho fatto un gran lavoro nel farlo".

Parlando dell'ultimo Spider-Man campione di incassi con Tom Holland, Jackson ha continuato: "Dovrebbero avere un Oscar per il film più popolare. Perché è di questo che parla questo business. Ha fatto quello che i film fanno da sempre, portare la gente in una gigantesca stanza buia. Tutti i film sono validi. Alcuni vanno al cinema per emozionarsi. Ad alcuni piacciono i supereroi. Se qualcuno ha più cu*i di te sulle poltrone, vuol dire semplicemente che il tuo pubblico non è altrettanto ampio. Ci sono artisti che hanno carriere di successo nonostante nessuno conosca una sola frase dei loro film. Io sono il tizio che dice cose che adesso stanno su una maglietta".

Nell'attesa della notte degli Oscar 2022 scoprite tutte le nomination di questa edizione. SpiderMan No Way Home arriverà in home video a fine mese. Quest'anno Samuel L. Jackson riceverà l'Oscar alla carriera.